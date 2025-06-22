Гвардиола: Победа на КЧМ не спасет сезон «Сити»

Главный тренервысказался о задаче команды на Клубный чемпионат мира.

«Я много раз говорил, что сезон был неудачным. Победа на клубном чемпионате мира ничего не изменит. Моя текущая цель — не выиграть соревнование, а продлить наше пребывание на нём.

Теперь, когда мы здесь, хочу сделать всё возможное. Желаю воспользоваться моментом, потому что оказаться на этом турнире можно только раз в четыре года. Я хочу пройти как можно дальше», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

Напомним, что в завершившемся сезон «Манчестер Сити» не смог выиграть ни единого турнира.