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    Гвардиола: Победа на КЧМ не спасет сезон «Сити»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о задаче команды на Клубный чемпионат мира.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я много раз говорил, что сезон был неудачным. Победа на клубном чемпионате мира ничего не изменит. Моя текущая цель — не выиграть соревнование, а продлить наше пребывание на нём.

    Теперь, когда мы здесь, хочу сделать всё возможное. Желаю воспользоваться моментом, потому что оказаться на этом турнире можно только раз в четыре года. Я хочу пройти как можно дальше», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

    Напомним, что в завершившемся сезон «Манчестер Сити» не смог выиграть ни единого турнира.

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