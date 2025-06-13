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    Симеоне: Болельщики не хотят ждать 30 лет, чтобы стать чемпионами

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об амбициях клуба.

    Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико»
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    Диего Симеоне — главный тренер «Атлетико»

    «Быть третьими уже недостаточно — мы хотим большего. Несмотря на то что это очень трудно, чрезвычайно трудно, мы хотим бороться за чемпионство. А для этого нам нужно выкладываться на 100% во всех сферах деятельности клуба. Когда у нас это есть, мы становимся ближе. Я не сомневаюсь, что клуб растёт, и по мере его развития будут приходить лучшие игроки и тренеры, а фотографии с празднований станут более частыми.

    Болельщики не хотят ждать 30 лет, чтобы стать чемпионами. Это трудно, мы это знаем, но мы должны найти способ стать ближе. Будем надеяться, что нам не придётся ждать слишком долго, чтобы отпраздновать ещё один титул Ла Лиги. В 2011 году мы выиграли титул впервые с 1996-го, затем в 2014-м, снова — в 2021-м. Мы не можем ждать ещё семь лет — мы должны найти все возможные способы, чтобы это случилось раньше», — приводит слова Симеоне Atletico Universe.

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