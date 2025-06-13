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    Шпилевский: Мы общались с российскими клубами

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    Белорусский специалист Алексей Шпилевский поделился мыслями о своем будущем.

    Алексей Шпилевский
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    Алексей Шпилевский

    «Пока сложно что-то сказать о моем будущем. Мы общались с российскими клубами: и с ЦСКА, и с "Динамо", и с "Пари НН". На данный момент какой-то конкретики относительно этих команд нет, только разговоры.

    Является ли Россия приоритетом? Для меня страна в вопросе продолжения не так важна, как хороший проект. Пусть он будет хоть в Индии, при всем уважении. Посмотрим, что будет в течение нескольких дней или недель», — приводит слова Шпилевского Sport24.

    Ранее появилась информация, что Шпилевский должен возглавить «Пари НН», откуда ушел другой специалист из Беларуси Виктор Гончаренко.

    32-летний Шпилевский ранее возглавлял кипрский «Арис», где играл россиянин Александр Кокорин.

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