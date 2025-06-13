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    Погба близок к переходу в «Монако»

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    Поль Погба может возобновить карьеру и перейти в «Монако», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    По информации источника, футболист провел переговоры с клубом Лиги 1, которые прошли в позитивном ключе.

    Погба находится без клуба с ноября 2024 года, после того как«Ювентус» расторг контракт с ним по обоюдному согласию сторон. С осени 2023 года футболист отбывал 18‑месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая завершилась в марте 2025 года.

    «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, занял третье место в Лиге 1 в прошедшем сезоне.

    Погба является чемпионом мира и победителем Лиги наций в составе сборной Франции. В составе «Ювентуса» он стал четырехкратным чемпионом Италии, вместе с «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы.

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