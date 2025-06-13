Защитник «Арсенала» рассказал, как нейтрализовать Холанна в атаке

Защитниквысказался об игре нападающего

«Он просто зверь. Стоит моргнуть, и он уже празднует гол, настолько он быстр и силён. Он выше меня и очень мощный.

Лучше всего позволить ему контролировать мяч, тогда он не так опасен. Но, когда у вас есть такие игроки, как Бернарду Силва, Де Брёйне… Если эти ребята увидят, как он убегает, то сразу же отдадут пас в свободное пространство...» — приводит слов Магальяйнса City Xtra.

В прошедшем сезоне Холанн провел за «Манчестер Сити» 31 матч в рамках АПЛ, забил 22 гола и сделал 3 голевые передачи.