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    Защитник «Арсенала» рассказал, как нейтрализовать Холанна в атаке

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    Защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс высказался об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»

    «Он просто зверь. Стоит моргнуть, и он уже празднует гол, настолько он быстр и силён. Он выше меня и очень мощный.

    Лучше всего позволить ему контролировать мяч, тогда он не так опасен. Но, когда у вас есть такие игроки, как Бернарду Силва, Де Брёйне… Если эти ребята увидят, как он убегает, то сразу же отдадут пас в свободное пространство...» — приводит слов Магальяйнса City Xtra.

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    • В прошедшем сезоне Холанн провел за «Манчестер Сити» 31 матч в рамках АПЛ, забил 22 гола и сделал 3 голевые передачи.

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