Де Дзерби — о поражении «Интера» в финале ЛЧ: Они не знали, что Дембеле был настолько готов

Главный тренерназвал причины пораженияв финале Лиги чемпионов против(0:5).

«Они не знали, что Дембеле был настолько готов, что Дуэ обладал талантом наравне с Ямалем, что Витинья, возможно, является сильнейшим полузащитником в мире на сегодняшний день.

Италия не знала ПСЖ. Италия недооценила их, это итальянский футбол был самонадеянным, а не Интер», — сказал Де Дзерби в подкасте Supernova.

Напомним, что главный тренер Симоне Индзаги покинул «Интер» после финала Лиги чемпионов. Миланский клуб назначил на этот пост Кристиана Киву.