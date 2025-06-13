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    Де Дзерби — о поражении «Интера» в финале ЛЧ: Они не знали, что Дембеле был настолько готов

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    Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби назвал причины поражения «Интера» в финале Лиги чемпионов против ПСЖ (0:5).

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    «Они не знали, что Дембеле был настолько готов, что Дуэ обладал талантом наравне с Ямалем, что Витинья, возможно, является сильнейшим полузащитником в мире на сегодняшний день.

    Италия не знала ПСЖ. Италия недооценила их, это итальянский футбол был самонадеянным, а не Интер», — сказал Де Дзерби в подкасте Supernova.

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