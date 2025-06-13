Де Дзерби — о поражении «Интера» в финале ЛЧ: Они не знали, что Дембеле был настолько готов

Роберто Де Дзерби Фото: globallookpress.com
«Они не знали, что Дембеле был настолько готов, что Дуэ обладал талантом наравне с Ямалем, что Витинья, возможно, является сильнейшим полузащитником в мире на сегодняшний день.
Италия не знала ПСЖ. Италия недооценила их, это итальянский футбол был самонадеянным, а не Интер», — сказал Де Дзерби в подкасте Supernova.
Напомним, что главный тренер Симоне Индзаги покинул «Интер» после финала Лиги чемпионов. Миланский клуб назначил на этот пост Кристиана Киву.