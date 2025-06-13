Червиченко: В Черчесова в Польше мало верится

Бывший президентпрокомментировал информацию о возможном назначениина пост главного тренера сборной

«Черчесов выиграл чемпионат Польши, поэтому его назначение в сборную, возможно, в спортивном плане. Но в политическом плане это исключено. Поляки вряд ли возьмут российского тренера. Сейчас сборная Польши перебирает всех возможных кандидатов, ведь их "особо умный" специалист ушел в отставку. Но в Черчесова в Польше мало верится», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Последним местом работы Черчесова была cборная Казахстана, которую он покинул в январе 2025 года, отработав чуть менее полугода.

Черчесов имеет опыт работы в Польше — в сезоне-2015/2016 он возглавлял варшавскую «Легию», вместе с которой выиграл чемпионат и кубок страны.