Булыкин считает, что Черчесова не назначат в сборную Польши

Бывший игрок сборной Россиипрокомментировал слухи о возможном назначениина пост главного тренера сборной

«Учитывая нынешнюю международную ситуацию, вряд ли Черчесова назначат главным тренером в сборную Польши. Польша сейчас находится в недружественных отношениях с Россией. Не думаю, что эта информация — "утка", потому что Станислав Саламович работал в "Легии", с которой стал чемпионом. У него хорошие отношения с польским руководством. Но сейчас российского тренера не смогут назначить не то что в сборную, а даже в польский клуб», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Последним местом работы Черчесова была cборная Казахстана, которую он покинул в январе 2025 года, отработав чуть менее полугода.

Черчесов имеет опыт работы в Польше — в сезоне-2015/2016 он возглавлял варшавскую «Легию», вместе с которой выиграл чемпионат и кубок страны.