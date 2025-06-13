Белоус высказался о возможном назначении Карпина на пост главного тренера «Динамо» М

Бывший генеральный директорподелился мнением о вероятном назначениина пост главного тренера московского

«Назначение Карпина в "Динамо" — не секрет. Это было всем давно понятно. Валерий Георгиевич принял хорошее решение. Сейчас сборная России не нагружена официальными матчами. Но вроде как существует договорённость, как только нас вернут, Карпин будет определяться: он остаётся в клубе или со сборной.

Нормально отношусь к тому, что у Карпина спартаковское прошлое. Он также играл во многих других командах, в том числе и в "Сельте". По поводу его прошлого ворчат те, кто находится без работы», — сказал Белоус Чемпионату.

Ранее Валерий Карпин подтвердил переговоры с московским «Динамо». Сейчас специалист возглавляет сборную России.