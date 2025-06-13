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    Белоус высказался о возможном назначении Карпина на пост главного тренера «Динамо» М

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    Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус поделился мнением о вероятном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Назначение Карпина в "Динамо" — не секрет. Это было всем давно понятно. Валерий Георгиевич принял хорошее решение. Сейчас сборная России не нагружена официальными матчами. Но вроде как существует договорённость, как только нас вернут, Карпин будет определяться: он остаётся в клубе или со сборной.

    Нормально отношусь к тому, что у Карпина спартаковское прошлое. Он также играл во многих других командах, в том числе и в "Сельте". По поводу его прошлого ворчат те, кто находится без работы», — сказал Белоус Чемпионату.

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