Официально: Кунья стал футболистом «Манчестер Юнайтед»

объявил о переходе бразильского нападающего

«Трудно выразить словами мои чувства по поводу того, что я стал игроком "Манчестер Юнайтед". С тех пор как я был ребенком в Бразилии и смотрел матчи Премьер-лиги по телевизору в доме моей бабушки, "Ман Юнайтед" считался моей любимой английской командой, и я мечтал носить красную футболку. Я хочу поблагодарить свою семью и всех, кто помог мне воплотить эту мечту в реальность.

Не могу дождаться начала предсезонной подготовки, чтобы познакомиться с товарищами по команде и подготовиться к предстоящему сезону. Теперь я полностью сосредоточен на упорной работе, чтобы стать ценной частью команды и помочь этому клубу вернуться на вершину», — сказал Кунья сразу после трансфера.

Контракт с 26-летним игроком заключен по схеме «5+1», а сумма трансфера составит £ 62,5 млн (более € 74 млн), который будет разбит на пять траншей.

Всего в этом сезоне бразилец сыграл за «Вулверхэмптон» 36 матчей, забил в них 17 мячей и сделал 6 ассистов.