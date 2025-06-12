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    Официально: Кунья стал футболистом «Манчестер Юнайтед»

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    «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе бразильского нападающего Матеуса Куньи.

    Матеус Кунья
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    Матеус Кунья

    «Трудно выразить словами мои чувства по поводу того, что я стал игроком "Манчестер Юнайтед". С тех пор как я был ребенком в Бразилии и смотрел матчи Премьер-лиги по телевизору в доме моей бабушки, "Ман Юнайтед" считался моей любимой английской командой, и я мечтал носить красную футболку. Я хочу поблагодарить свою семью и всех, кто помог мне воплотить эту мечту в реальность.

    Не могу дождаться начала предсезонной подготовки, чтобы познакомиться с товарищами по команде и подготовиться к предстоящему сезону. Теперь я полностью сосредоточен на упорной работе, чтобы стать ценной частью команды и помочь этому клубу вернуться на вершину», — сказал Кунья сразу после трансфера.

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    • Контракт с 26-летним игроком заключен по схеме «5+1», а сумма трансфера составит £ 62,5 млн (более € 74 млн), который будет разбит на пять траншей.

    Всего в этом сезоне бразилец сыграл за «Вулверхэмптон» 36 матчей, забил в них 17 мячей и сделал 6 ассистов.

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