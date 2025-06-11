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    Тренер вратарей «Краснодара» считает Сафонова сильнее Акинфеева

    Футбол Футбол России ЦСКА Краснодар Футбол Франции ПСЖ
    Тренер вратарей «Краснодара» Михаил Савченко сравнил Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Преимущество Матвея в том, что он очень быстро соображает. Высокий уровень критического мышления. Мгновенно анализирует игровой эпизод и делает выводы. Лидерские качества выше, но это уже приобретенное, все-таки в "Краснодаре" три года был капитаном. А-а, еще Сафонов великолепно бросает мяч рукой. Акинфеев, например, так не умеет.

    Акинфеев — легенда российского футбола, выдающийся спортсмен. Он и сейчас способен на яркие сейвы. Но если Акинфеев ошибается или допускает помарки, этого почему-то никто не замечает. Комментаторы перекладывают вину на защитников, еще на кого-то. Только голкипер, уже превратившийся в миф, абсолютно вне подозрений… Оценивать игру нужно честно и объективно. Словом, при всем уважении к Игорю и его титулам, на мой взгляд, сегодня он не входит в тройку лучших российских вратарей», — цитирует слова Савченко «Спорт-Экспресс».

    Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступал за быков в период с 2017 по 2024 год, после чего перешел во французский ПСЖ. Акинфеев всю свою карьеру провел в ЦСКА.

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