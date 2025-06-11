Орещук: Покеру Гладышева не удивился, он вторую часть чемпионата здорово провел

Бывший спортивный директорподелился впечатлениями от дебютав национальной команде во время встречи против сборной Беларуси (4:1).

«Покеру Гладышева не удивился. Он вторую часть чемпионата здорово провел, поэтому это как по накатанной идет. Четыре гола ведь тоже забить надо оказаться. Мне когда определенные специалисты начинают рассказывать, что там кто-то в пустые забил, я им отвечаю: "Вы сначала туда попадите, в сборную или в клуб РПЛ, а потом добегите туда, ногу поставьте, чтобы мяч в ворота залетел". Это все равно кропотливая работа, как бы мяч в ворота ни залетел.

Я очень рад за Ярослава, что у него стало все получаться. В первую часть сезона он тоже неплохо играл, но Личка ему не доверял. Во второй части, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: не получи Тюкавин травму не факт, что Гладышев сейчас был бы в сборной и забивал за нее.

Вы вспомните слова Лички, что он говорил про Ярослава в первой части? И ставить в состав Ярослава он стал только от безысходности. А Гладышев взял на зло ему и стал здорово играть. Теперь у "Динамо" вырисовывается боевой тандем двух российских форвардов. Для клуба это большой подспорье. Костя, дай бог, скоро вернется, и "Динамо" сможет наконец-то за что-то зацепиться», — приводит слова Орещука «ВсеПроСпорт».

22-летний футболист в матче против Беларуси забил все четыре мяча команды Валерия Карпина и стал третьим игроком в истории сборной России, забивший от четырех и более мячей после Олега Саленко и Артема Дзюбы.