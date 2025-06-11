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    Агент Макарова: Он едет на сборы команды, чтобы бороться за место в стартовом составе

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    Агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова Артем Бабырь высказался о будущем футболиста.

    Денис Макаров
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    Денис Макаров

    «Денис готовится к сборам. Он очень много тренировался во время отпуска, чтобы воспользоваться шансом при новом главном тренере "Динамо". Уверен, если ему дадут шанс, то он им воспользуется.

    У него очень приличная статистика в "Динамо" в прошлом сезоне, и это при малом игровом времени. Он всегда обостряет игру, когда получает время на поле. Я считаю, что у него прекрасная общая статистика в "Динамо". Он едет на сборы команды, чтобы доказывать и бороться за место в стартовом составе», — цитирует Бабыря «Спорт-Экспресс».

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    В прошедшем сезоне Макаров провел 20 встреч, отметился тремя мячами и пятью голевыми передачами.

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