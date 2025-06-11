ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ТашуевСергей Ташуев: Мне не нравилось, как играл ЦСКА при Николиче, не увидел развития
    Все новости спорта

    Алисон: Говорить, что мы выиграем ЧМ, глупо, но шансы есть

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии
    Вратарь сборной Бразилии Алисон Бекер высказался о шансах команды на победу на чемпионате мира.

    Алисон Бекер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алисон Бекер

    «Говорить сейчас, что мы выиграем чемпионат мира, глупо, но шансы на это есть. Наши нынешние перемены очевидны. Мы можем спокойно проанализировать всё и сказать об этом. Коллективная и индивидуальная работа стали гораздо лучше.

    У нас очень молодая команда. Давление — это нормально, хоть это и непросто. Это как бежать с двойной нагрузкой. В команде зарождается что-то новое, Анчелотти заслуживает всей похвалы, его штаб, те, кто остался. Они нам очень помогают. Через это больно проходить, но так становишься сильнее. Команды-победители проходят через трудные времена», — приводит слова Алисона Globo Esporte.

    Напомним, что Бразилия уже досрочно вышла на чемпионате мира.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Оклахома» вперёд в финальной серии?
  • «Индиана» — «Оклахома». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Молодые французы оставят с носом португальцев
  • Португалия (U21) — Франция (U21). Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Медведев снова проиграет Маннарино на траве?
  • Медведев — Маннарино. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.31
  • Экспресс дня 12 июня
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Индиана — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Португалия (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Маннарино
  • Теннис
  • Завтра в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Чехия (U21) — Англия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Финляндия (U21) — Нидерланды (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Словения (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мирандес — Расинг
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Украина (U21) — Дания (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры