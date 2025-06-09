Пять игроков покинули «Крылья Советов»

Роман Ежов Фото: globallookpress.com
Это вратарь Богдан Овсянников, защитник Илья Гапонов, полузащитники Роман Ежов, Денис Якуба, а также форвард Дмитрий Цыпченко.
Ушедшие игроки и количество игр за клуб:
- Богдан Овсянников, вратарь: 40 игр
- Илья Гапонов, защитник: 57 игр, 3 гола
- Роман Ежов, полузащитник: 141 игра, 13 голов
- Денис Якуба, полузащитник: 77 игр, 2 гола
- Дмитрий Цыпченко, нападающий: 105 игр, 17 голов
Напомним, что после окончания на посту главного тренера Игоря Осинькина сменил Магомед Адиев.
По итогам прошлого сезона самарцы финишировали на 10-й строчке в таблице РПЛ.