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    Пять игроков покинули «Крылья Советов»

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    Официальный сайт самарских «Крыльев Советов» объявил об уходе из команды пяти игроков.

    Роман Ежов
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    Роман Ежов

    Это вратарь Богдан Овсянников, защитник Илья Гапонов, полузащитники Роман Ежов, Денис Якуба, а также форвард Дмитрий Цыпченко.

    Ушедшие игроки и количество игр за клуб:
    • Богдан Овсянников, вратарь: 40 игр
    • Илья Гапонов, защитник: 57 игр, 3 гола
    • Роман Ежов, полузащитник: 141 игра, 13 голов
    • Денис Якуба, полузащитник: 77 игр, 2 гола
    • Дмитрий Цыпченко, нападающий: 105 игр, 17 голов

    Напомним, что после окончания на посту главного тренера Игоря Осинькина сменил Магомед Адиев.

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам прошлого сезона самарцы финишировали на 10-й строчке в таблице РПЛ.

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