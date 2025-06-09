Пять игроков покинули «Крылья Советов»

Официальный сайт самарских объявил об уходе из команды пяти игроков.

Это вратарь Богдан Овсянников, защитник Илья Гапонов, полузащитники Роман Ежов, Денис Якуба, а также форвард Дмитрий Цыпченко.

Ушедшие игроки и количество игр за клуб: Богдан Овсянников, вратарь: 40 игр

Илья Гапонов, защитник: 57 игр, 3 гола

Роман Ежов, полузащитник: 141 игра, 13 голов

Денис Якуба, полузащитник: 77 игр, 2 гола

Дмитрий Цыпченко, нападающий: 105 игр, 17 голов

Напомним, что после окончания на посту главного тренера Игоря Осинькина сменил Магомед Адиев.

Календарь и таблица РПЛ

По итогам прошлого сезона самарцы финишировали на 10-й строчке в таблице РПЛ.