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    Армения сыграла вничью с Черногорией, Сперцян оформил дубль

    Черногория — Армения: счет матча 2:2, обзор голов

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    Армения не смогла обыграть Черногорию (2:2) в рамках товарищеского противостояния.

    Эдуард Сперцян — полузащитник сборной Армении
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    Эдуард Сперцян — полузащитник сборной Армении

    В составе хозяев голы записали на свой счет Василие Аджич на 5-й минуте и Андрия Булатович на 52-й минуте.

    У Армении дублем отметился полузащитник Эдуард Сперцян, который забли свои голы на 1-й и 81-й минутах встречи.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Черногория — Армения 2:2
    Голы: 0:1 Eduard Sperstian (1'), 1:1 Vasilije Adzic (5'), 2:1 Andrija Bulatovic (52'), 2:2 Eduard Sperstian (81') Черногория: Слободан Рубежич, Никола Шипчич (Стефан Лончар, 75'), Андрия Вукчевич (Ристо Радунович, 75'), Марко Вукчевич, Марко Бакич (Milos Brnovic, 63'), Андрия Радулович (Марко Вешович, 63'), Дритон Цамай, Милутин Осмаич (Стеван Йоветич, 63'), Balsa Popovic, Andrija Bulatovic (Эдвин Куч, 78'), Vasilije Adzic Армения: Арсен Абрамович Бегларян, Вараздат Ароян, Наяир Тикнизян (Edgar Grigoryan, 60'), Артур Серобян (Артур Миранян, 90'), Жираир Шагоян (Tomas Adoryan, 67'), Styopa Mkrtchyan, Edgar Sevikyan (Arayik Eloyan, 60'), Eduard Sperstian, Tigran Avanesyan (Narek Grigoryan, 67'), Daniel Aghbalyan, Georgiy Harutyunyan

    В следующем матче Армения сыграет против Португалии 6-го сентября в рамках квалификации чемпионата мира 2026-го года.

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