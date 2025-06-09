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    Батраков продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года

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    Московский «Локомотив» официально объявил о продлении контракта с полузащитником Алексеем Батраковым. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение 20-летнего футболиста рассчитано до 2029 года.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    Батраков дебютировал за основную команду в марте 2024 года в матче против «Краснодара» (1:1) в рамках РПЛ. В прошедшем сезоне он стал лидером чемпионата по системе «гол+пас», записав на свой счёт 14 голов и 7 результативных передач в 29 матчах.

    Также Батраков вошёл в историю клуба, став самым молодым капитаном «Локомотива». Впервые он вывел команду на поле с капитанской повязкой в матче Кубка России против «Динамо» Махачкала, а затем и в игре РПЛ с «Пари НН».

    На международной арене Батраков дебютировал в ноябре 2024 года в составе сборной России, забив гол в ворота Брунея (11:0). Сейчас на его счету 5 матчей за национальную команду, в которых он отметился двумя голами и одной голевой передачей.

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