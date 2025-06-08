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    Почеттино прокомментировал третье поражение подряд сборной США

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    Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отреагировал на третью неудачу кряду своей команды в матче против Турции (1:2) в товарищеской игре.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Нам нужно верить. Нам нужно соревноваться так же, как сегодня, и, несомненно, у нас будет возможность выиграть чемпионат мира. Кто скажет мне сегодня, что мы продемонстрировали недостаток, мы продемонстрировали недостаток — чего именно? Команда показала то, что ей нужно было показать. Играя таким образом, они выиграют большинство игр», — цитирует Почеттино AP.

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