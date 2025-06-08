Почеттино прокомментировал третье поражение подряд сборной США

Главный тренер сборной СШАотреагировал на третью неудачу кряду своей команды в матче против Турции (1:2) в товарищеской игре.

«Нам нужно верить. Нам нужно соревноваться так же, как сегодня, и, несомненно, у нас будет возможность выиграть чемпионат мира. Кто скажет мне сегодня, что мы продемонстрировали недостаток, мы продемонстрировали недостаток — чего именно? Команда показала то, что ей нужно было показать. Играя таким образом, они выиграют большинство игр», — цитирует Почеттино AP.

Ранее США уступили в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ Панаме (0:1), а в матче за третье место — Канаде (1:2). Следующий матч американцы сыграют 11 июня со сборной Швейцарии.