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    Источник: Тео Эрнандес не дал согласия на переход в «Аль-Хиляль»

    Футбол Футбол Италии Милан Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль Трансферы
    Защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес пока не дал согласия на переход в саудовский клуб «Аль-Хиляль», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Тео Эрнандес
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    Тео Эрнандес

    Несмотря на то, что клубы договорились о сумме трансфера в размере 30 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в качестве бонусов, личное соглашение с игроком ещё не достигнуто, и Эрнандес не дал «зеленый свет» на переход.

    В сезоне 2024/25 Эрнандес провел 49 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

    Его текущий контракт с «Миланом» действует до лета 2026 года, а рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро по данным Transfermarkt.

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