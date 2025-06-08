Источник: Тео Эрнандес не дал согласия на переход в «Аль-Хиляль»

Тео Эрнандес Фото: globallookpress.com
Несмотря на то, что клубы договорились о сумме трансфера в размере 30 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в качестве бонусов, личное соглашение с игроком ещё не достигнуто, и Эрнандес не дал «зеленый свет» на переход.
В сезоне 2024/25 Эрнандес провел 49 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
Его текущий контракт с «Миланом» действует до лета 2026 года, а рыночная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро по данным Transfermarkt.