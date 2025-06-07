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    «Бавария» и «Байер» договорились о компенсации за Джонатана Та

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    Мюнхенская «Бавария» согласовала с леверкузенским «Байером» сумму компенсации за переход защитника Джонатана Та. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X.

    Джонатан Та
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    Джонатан Та

    Несмотря на то что ранее было объявлено о переходе 29-летнего игрока на правах свободного агента с 1 июля, клубы пришли к соглашению, которое позволит Та присоединиться к «Баварии» досрочно — еще до истечения контракта с «Байером». Это даст ему возможность принять участие в предстоящем клубном чемпионате мира.

    Джонатан Та выступал за «Байер» с 2015 года. Он сыграл за команду 402 матча, в которых отметился 18 голами и 13 результативными передачами.

    Чемпионат мира среди клубов пройдет в США с 15 июня по 13 июля. «Бавария» сыграет в группе С вместе с «Бока Хуниорс», «Бенфикой» и «Оклендом».

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