Трезеге: Головин сделал жизненно важный выбор, оказавшись в «Монако»

Экс-нападающий «Монако»прокомментировал перспективы хавбека. По его мнению, россиянин вряд ли будет менять клуб.

«Я думаю, что Головин сделал жизненно важный выбор, оказавшись в "Монако". Конечно, здесь есть амбиции. В "Монако" Головин — один из главных героев чемпионата. Клуб всё время находится в топ-3 или топ-4 лиги, и он счастлив жить в Монако, не говоря уже о том, что клуб принадлежит российскому владельцу. Здесь важное сочетание хорошего спорта и комфортной жизни.

В этом году Головин несколько раз получал травмы. Я думаю, что в следующем сезоне он захочет вернуться на место главного героя команды. Поэтому я думаю, что он останется в "Монако", — сказал Трезеге "Чемпионату".

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Напомним, Головин играет за "Монако" с июля 2018 года.