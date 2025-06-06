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    Трезеге: Головин сделал жизненно важный выбор, оказавшись в «Монако»

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    Экс-нападающий «Монако» Давид Трезеге прокомментировал перспективы хавбека Александра Головина. По его мнению, россиянин вряд ли будет менять клуб.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Я думаю, что Головин сделал жизненно важный выбор, оказавшись в "Монако". Конечно, здесь есть амбиции. В "Монако" Головин — один из главных героев чемпионата. Клуб всё время находится в топ-3 или топ-4 лиги, и он счастлив жить в Монако, не говоря уже о том, что клуб принадлежит российскому владельцу. Здесь важное сочетание хорошего спорта и комфортной жизни.

    В этом году Головин несколько раз получал травмы. Я думаю, что в следующем сезоне он захочет вернуться на место главного героя команды. Поэтому я думаю, что он останется в "Монако", — сказал Трезеге "Чемпионату".

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    Напомним, Головин играет за "Монако" с июля 2018 года.

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