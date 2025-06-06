Семин: Матч с Нигерией — это определенный тест для сборной России

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«Сложно представить, какой будет игра. Наверное, для нашей команды это более серьезный соперник, чем были до этого. Это определенный тест. Не знаю, какой будет состав у Нигерии.
Отсутствие нигерийских звезд? Это же товарищеский матч, тренер хочет посмотреть других игроков. Может, они уже ушли в отпуск и не хотят ломать программу подготовки. Но мотивация у них будет достаточно высока, надеемся на интересный матч», — сказал Семин «СЭ».
Матч сборной России против Нигерии пройдет 6 июня на стадионе «Лужники». Начало встречи — в 20:00 мск. 10 июня россияне сыграют против Белоруссии в Минске.