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    Семин: Матч с Нигерией — это определенный тест для сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Нигерии Товарищеские матчи
    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин отметил, чего он ждет от товарищеского матча между сборными России и Нигерии.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Сложно представить, какой будет игра. Наверное, для нашей команды это более серьезный соперник, чем были до этого. Это определенный тест. Не знаю, какой будет состав у Нигерии.

    Отсутствие нигерийских звезд? Это же товарищеский матч, тренер хочет посмотреть других игроков. Может, они уже ушли в отпуск и не хотят ломать программу подготовки. Но мотивация у них будет достаточно высока, надеемся на интересный матч», — сказал Семин «СЭ».

    Матч сборной России против Нигерии пройдет 6 июня на стадионе «Лужники». Начало встречи — в 20:00 мск. 10 июня россияне сыграют против Белоруссии в Минске.

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