Семин: Матч с Нигерией — это определенный тест для сборной России

Экс-наставник «Локомотива»отметил, чего он ждет от товарищеского матча между сборными

«Сложно представить, какой будет игра. Наверное, для нашей команды это более серьезный соперник, чем были до этого. Это определенный тест. Не знаю, какой будет состав у Нигерии.

Отсутствие нигерийских звезд? Это же товарищеский матч, тренер хочет посмотреть других игроков. Может, они уже ушли в отпуск и не хотят ломать программу подготовки. Но мотивация у них будет достаточно высока, надеемся на интересный матч», — сказал Семин «СЭ».

Матч сборной России против Нигерии пройдет 6 июня на стадионе «Лужники». Начало встречи — в 20:00 мск. 10 июня россияне сыграют против Белоруссии в Минске.