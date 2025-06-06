Магальяйнс продлил контракт с «Арсеналом»

Защитник лондонскогопродлил сотрудничество с клубом, заключив новый долгосрочный контракт. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Условия соглашения остаются конфиденциальными.

«Лондонский "Арсенал" — потрясающая команда. Я невероятно горжусь тем, что подписал новое соглашение. Мне дорог этот клуб, его болельщики, мои партнёры по команде и, конечно, наш стадион. Спасибо всем за поддержку — вместе мы продолжим двигаться вперёд», — заявил футболист в интервью официальному сайту клуба.

Магальяйнс присоединился к «Арсеналу» в 2020 году. В минувшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 42 матчах во всех соревнованиях, отметился пятью голами и отдал три результативные передачи.