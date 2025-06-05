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    Мартинес: Тактически сборная Португалии была великолепна

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    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Германией (2:1) в полуфинале Лиги наций. Встреча состоялась 4 июня.

    Роберто Мартинес
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    Роберто Мартинес

    «Надо порадоваться такой победе — мы впервые за долгие годы победили против Германии. Тактически мы были великолепны, и помогла наша самоотдача. Это была командная победа.

    Есть много чего, что необходимо успешно выполнять, если хочешь на равных играть с Германией. Мы могли и побольше владеть мячом — пространство-то было, но искали мы его не самым лучшим образом. Главное, быть наравне. Нам необходима гибкость для использования индивидуальных возможностей игроков. Теперь у нас есть возможность восстановиться и все оценить. Хотим еще раз также проявить себя в футболках сборной», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    В финале Лиги наций 8 июня сборная Португалии сыграет с победителем матча Франция — Испания.

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