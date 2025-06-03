ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илия Топурия5 причин, почему Топурия может проиграть Оливейре
  • 13:08
    • «Спартак» продлил контракт с Срджаном Бабичем
  • 12:50
    • Алексей Сутормин покинул «Зенит»
    Все новости спорта

    «Локомотив» в ближайшее время может продлить контракт с Батраковым

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Московский «Локомотив» близок к продлению соглашения с полузащитником Алексеем Батраковым. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров.

    Алексей Батраков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Батраков

    Стороны уже согласовали почти все условия, за исключением пункта об отступных. Именно от итоговой суммы этого параметра зависит срок нового контракта: соглашение будет действовать либо до лета 2029 года, либо до 2030-го.

    В сезоне-2024/25 19-летний Батраков провел 37 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись 15 голами и 10 ассистами. Его действующий контракт рассчитан до 2027 года.

    По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Батракова составляет 9 миллионов евро.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Алькарас разочарует в матче против Пола?
  • Пол — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Молодые французы начнут без прелюдий
  • Франция U21 — Узбекистан U21. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Индия не уступит тайцам
  • Таиланд — Индия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 3 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Пол — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Франция U21 — Узбекистан U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Таиланд — Индия
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Синнер — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Зверев — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Киз — Гауфф
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Андреева — Буассон
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры