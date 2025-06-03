«Локомотив» в ближайшее время может продлить контракт с Батраковым

Московскийблизок к продлению соглашения с полузащитником. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров.

Стороны уже согласовали почти все условия, за исключением пункта об отступных. Именно от итоговой суммы этого параметра зависит срок нового контракта: соглашение будет действовать либо до лета 2029 года, либо до 2030-го.

В сезоне-2024/25 19-летний Батраков провел 37 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись 15 голами и 10 ассистами. Его действующий контракт рассчитан до 2027 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Батракова составляет 9 миллионов евро.