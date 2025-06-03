Бастони cделал заявление после поражения «Интера» в финале Лиги чемпионов

Защитник «Интера»высказался о поражении миланского клуба в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ». Команда уступила со счетом 0:5.

«Это тяжело… Это не тот финал, который мы себе представляли. Поражение, которое трудно принять, которое оставляет много горечи и потребует много времени, чтобы его принять.

Мы разочарованы, прежде всего, самими собой. Потому что знаем, насколько важно выиграть Лигу чемпионов для нашей команды, для истории клуба и для всех болельщиков, которые страстно поддерживали нас каждый день.

Мы продолжим бороться и писать новые страницы нашей истории. Вперед, "Интер"!» — написал Бастони в соцсетях.