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    Бастони cделал заявление после поражения «Интера» в финале Лиги чемпионов

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    Защитник «Интера» Алессандро Бастони высказался о поражении миланского клуба в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ». Команда уступила со счетом 0:5.

    Алессандро Бастони
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    Алессандро Бастони

    «Это тяжело… Это не тот финал, который мы себе представляли. Поражение, которое трудно принять, которое оставляет много горечи и потребует много времени, чтобы его принять.

    Мы разочарованы, прежде всего, самими собой. Потому что знаем, насколько важно выиграть Лигу чемпионов для нашей команды, для истории клуба и для всех болельщиков, которые страстно поддерживали нас каждый день.

    Мы продолжим бороться и писать новые страницы нашей истории. Вперед, "Интер"!» — написал Бастони в соцсетях.

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