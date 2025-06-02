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    Источник: «Динамо» согласовало контракт с защитником «Ростова» Осипенко

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    Московское «Динамо» близко к подписанию контракта с защитником «Ростова» Максимом Осипенко.

    Максим Осипенко
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    Максим Осипенко

    Как сообщает «Чемпионат», стороны договорились о личном контракте, по которому зарплата 31-летнего футболиста составит около 1,5 миллиона евро в год. В настоящее время обсуждаются детали бонусной части соглашения.

    В завершившемся сезоне Российской Премьер-лиги Осипенко провел 30 матчей, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 5 млн евро.

    В составе «Ростова» Осипенко выступает с 2020 года, перейдя из «Тамбова» за 250 тысяч евро.

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