Источник: «Динамо» согласовало контракт с защитником «Ростова» Осипенко

Московскоеблизко к подписанию контракта с защитником

Как сообщает «Чемпионат», стороны договорились о личном контракте, по которому зарплата 31-летнего футболиста составит около 1,5 миллиона евро в год. В настоящее время обсуждаются детали бонусной части соглашения.

В завершившемся сезоне Российской Премьер-лиги Осипенко провел 30 матчей, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 5 млн евро.

В составе «Ростова» Осипенко выступает с 2020 года, перейдя из «Тамбова» за 250 тысяч евро.