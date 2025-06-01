Сафонов стал первым россиянином с треблом в топ-клубе Европы

Голкипер «ПСЖ»установил историческое достижение. Вратарь стал первым футболистом из России, которому удалось выиграть сразу три главных трофея за один сезон в составе зарубежного клуба.

Финальный матч Лиги чемпионов, прошедший 31 мая 2025 года, завершился разгромом: «ПСЖ» не оставил шансов миланскому «Интеру», победив со счетом 5:0.

Таким образом, в сезоне 2024/25 Сафонов вместе с парижским грандом выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Кубок страны — классический требл. В его активе также победа в Суперкубке Франции, оформленная в начале сезона.

Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». Контракт 25-летнего голкипера рассчитан до лета 2029 года.

Ни один российский футболист ранее не добивался подобных успехов в рамках одного сезона в составе зарубежной команды — достижение Сафонова стало уникальным в истории отечественного футбола.