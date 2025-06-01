ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки ПСЖ празднуют победуПариж — в истории: «ПСЖ» рекордно сокрушил «Интер» и впервые выиграл Лигу Чемпионов
  • 23:51
    • ПСЖ разгромил «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов
  • 08:17
    • Симоне Индзаги: Я горжусь командой
  • 08:26
    • «Индиана» одолела «Нью-Йорк» и вышла в финал плей-офф НБА
  • 00:34
    • Мбаппе поздравил ПСЖ с победой в финале ЛЧ: Наконец-то настал великий день
  • 21:59
    • Николич признан лучшим тренером Кубка России сезона 2024/2025
    Все новости спорта

    Сафонов стал первым россиянином с треблом в топ-клубе Европы

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Футбол Франции ПСЖ Футбол Италии Интер Лига чемпионов
    Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов установил историческое достижение. Вратарь стал первым футболистом из России, которому удалось выиграть сразу три главных трофея за один сезон в составе зарубежного клуба.

    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов

    Финальный матч Лиги чемпионов, прошедший 31 мая 2025 года, завершился разгромом: «ПСЖ» не оставил шансов миланскому «Интеру», победив со счетом 5:0.

    Таким образом, в сезоне 2024/25 Сафонов вместе с парижским грандом выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Кубок страны — классический требл. В его активе также победа в Суперкубке Франции, оформленная в начале сезона.

    Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». Контракт 25-летнего голкипера рассчитан до лета 2029 года.

    Ни один российский футболист ранее не добивался подобных успехов в рамках одного сезона в составе зарубежной команды — достижение Сафонова стало уникальным в истории отечественного футбола.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет Кубок России?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сможет ли Самсонова выбить соперницу?
  • Самсонова — Чжэн. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Алькарас сенсационно проиграет Шелтону?
  • Шелтон — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 1 июня
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Самсонова — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Шелтон — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леванте — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крус Асуль — Ванкувер Уайткэпс
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Паолини — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Крузейро — Палмейрас Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры