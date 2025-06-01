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    Дуэ: «ПСЖ» вошел в историю французского и европейского футбола

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    Форвард «ПСЖ» Дезире Дуэ высказался о победе в финале Лиги чемпионов. Парижане разгромили «Интер» со счетом 5:0.

    Дезире Дуэ
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    Дезире Дуэ

    «Я не могу поверить в то, что произошло сегодня вечером. Мы вошли в историю клуба, французского и европейского футбола. Это был великолепный сезон.

    У нас отличная команда, и мы показали это сегодня вечером. Мы хотим совершенствоваться и продолжать усердно работать. У нас отличный тренер, отличная команда.

    Мне все еще нужно осознать, что мы выиграли Лигу чемпионов и переписали историю этого клуба. У этого клуба есть амбиции. Мы отличная команда, и мы это показали. Это просто великолепно», — приводит слова Дуэ официальный сайт УЕФА.

    «ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.

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