Спортдиректор «Пари НН»: Мы все вместе допустили определенные ошибки

Виктор Гончаренко — главный тренер «Пари НН» Фото: globallookpress.com
Нижегородцы проиграли «Сочи» со счетом 1:3 в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ.
«По спортивному принципу мы не сохранили прописку. Но если исполком (РФС) примет решение оставить нас, это будет... фарт. Конечно, мы не заслуживаем. Но если говорить глобально: сам город, стадион, клуб достойны РПЛ.
Большая проблема, что мы не выполнили задачу. Мы все вместе допустили определенные ошибки, ответственности с себя не снимаем», — передает слова Удальцова «Матч ТВ»