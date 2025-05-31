Спортдиректор «Пари НН»: Мы все вместе допустили определенные ошибки

Спортивный директорподелился мнением о вылете своей команды из российской Премьер-лиги.

Нижегородцы проиграли «Сочи» со счетом 1:3 в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ.

«По спортивному принципу мы не сохранили прописку. Но если исполком (РФС) примет решение оставить нас, это будет... фарт. Конечно, мы не заслуживаем. Но если говорить глобально: сам город, стадион, клуб достойны РПЛ.

Большая проблема, что мы не выполнили задачу. Мы все вместе допустили определенные ошибки, ответственности с себя не снимаем», — передает слова Удальцова «Матч ТВ»