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    Спортдиректор «Пари НН»: Мы все вместе допустили определенные ошибки

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    Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов поделился мнением о вылете своей команды из российской Премьер-лиги.

    Виктор Гончаренко — главный тренер «Пари НН»
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    Виктор Гончаренко — главный тренер «Пари НН»

    Нижегородцы проиграли «Сочи» со счетом 1:3 в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ.

    «По спортивному принципу мы не сохранили прописку. Но если исполком (РФС) примет решение оставить нас, это будет... фарт. Конечно, мы не заслуживаем. Но если говорить глобально: сам город, стадион, клуб достойны РПЛ.

  • «Пари НН» — «Сочи» 1:3. Онлайн, прямая трансляция
  • «Сочи» вышел в РПЛ
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    • Большая проблема, что мы не выполнили задачу. Мы все вместе допустили определенные ошибки, ответственности с себя не снимаем», — передает слова Удальцова «Матч ТВ»

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