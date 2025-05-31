Андрей Шевченко: «ПСЖ» и «Интер» — два более-менее равных соперника

Экс-футболист «Милана»рассказал, чего ждет от финала Лиги чемпионов. Украинец рассчитывает увидеть интересный футбол.

«Я жду очень интересного матча. И "ПСЖ", и "Интер" играют в очень хороший футбол, но он очень разный. Обе команды в течение пяти лет показывали очень стабильные результаты. Я думаю, что в финале Лиги чемпионов будет интересный футбол.

В таких матчах очень трудно что-то прогнозировать, потому что "ПСЖ" и "Интер" — два более-менее равных соперника. Поэтому не могу сказать, кто выиграет.

К тому же друг другу будут противостоять две разные тренерские школы — испанская и итальянская. Игра точно будет интересная», — приводит слова Шевченко New Voice.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Финал ЛЧ «ПСЖ» — «Интер» начнется 31 мая в 22:00 мск.