Канчельскис: Думаю, в финале Лиги чемпионов победит «Интер»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»рассказал, чего ждет от финала Лиги чемпионов. Трофей разыграют. Встреча начнется 31 мая в 22:00 мск.

«Думаю, что в финале победит "Интер". У них более опытная команда, в обороне они играют поинтереснее. Да и в атаке есть кому забивать — там сильный Лаутаро. Но в финалах важнее именно оборона — если не пропустить, уже легче. А там и забить, может, получится. Или пенальти, а это уже лотерея.

Поэтому маленькое преимущество у "Интера" есть. К тому же "ПСЖ" давно не играл в финалах, "Интер" — совсем недавно. И опыт. Для некоторых футболистов миланцев это может быть последний сезон в карьере и точно последний финал ЛЧ. Почему "Реал" всегда побеждает в финалах? Есть опыт», — сказал Канчельскис «Чемпионату».