«Ман Сити» сделал предложение «Милану» по Рейндерсу

продолжает настойчиво интересоваться лидером итальянского «Милана»

Как сообщает известный журналист Даниэле Лонго, «горожане» сделали официальное предложение по 26-летнему голландскому хавбеку в размере 55+5 млн евро.

«Милан» не устроила данная сумма, в клубе гораздо дороже оценивают ключевого игрока команды. Также не стоит забывать, что россонери должны будут перечислить 10% от суммы будущего трансфера прежнему клубу хавбека «АЗ».

По итогам этого сезона Рейндерс был признан лучшим игроком Серии А. Всего он сыграл в чемпионате Италии 37 матчей, забив в них 10 мячей и сделав 4 голевые передачи. Сейчас рыночная цена голландца составляет 50 млн евро, а контракт с «Миланом» действует до 2030 года.