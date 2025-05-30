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    «Ман Сити» сделал предложение «Милану» по Рейндерсу

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    «Манчестер Сити» продолжает настойчиво интересоваться лидером итальянского «Милана» Тиджани Рейндерсом.

    Тиджани Рейндерс
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    Тиджани Рейндерс

    Как сообщает известный журналист Даниэле Лонго, «горожане» сделали официальное предложение по 26-летнему голландскому хавбеку в размере 55+5 млн евро.

    «Милан» не устроила данная сумма, в клубе гораздо дороже оценивают ключевого игрока команды. Также не стоит забывать, что россонери должны будут перечислить 10% от суммы будущего трансфера прежнему клубу хавбека «АЗ».

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    • По итогам этого сезона Рейндерс был признан лучшим игроком Серии А. Всего он сыграл в чемпионате Италии 37 матчей, забив в них 10 мячей и сделав 4 голевые передачи. Сейчас рыночная цена голландца составляет 50 млн евро, а контракт с «Миланом» действует до 2030 года.

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