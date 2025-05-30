Фабрегас назвал самых сильных тренеров в своей карьере

Главный тренер итальянского «Комо»назвал тренеров, которые оставили самый заметный след в его игровой карьере.

«Тактически — Пеп Гвардиола самый сильный. А в человеческом плане я предпочитаю Арсена Венгера. Самым мотивирующим тренером испанец назвал Жозе Моуринью.

"Когда дело доходит до индивидуального подхода к игроку в раздевалке — это Моуринью. Он лучше всех умел играть с моей головой. Умел мотивировать, присылал сообщения накануне матча... Мы в отеле, он мог сказать мне это за ужином, но нет — отправлял сообщение прямо в номер. И это придавало мне заряд", — рассказал бывший полузащитник.

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В конце Фабрегас упомянул Луиса Арагонеса. По его словам, бывший тренер сборной Испании был, возможно, самым увлеченным из всех. Он всегда был уверен в том, что делает и говорит», — сказал Фабрегас в передаче El Día Después.

Фабрегас дебютировал в лондонском «Арсенале» в 16-летнем возрасте, когда его тренировал Арсен Венгер. В «Барселоне» он играл под руководством Гвардиолы, в «Челси» при Моуринью, а сборную Испании тогда тренировал Арагонес.

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Летом 2023 года Фабрегас закончил игровую карьеру и сразу возглавил «Комо».