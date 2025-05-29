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    Семшов: «Динамо» усилится и будет ставить максимальные задачи

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    Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов оценил возможное назначение Валерия Карпина на пост наставника команды.

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    «Руководители изначально говорили, что будут искать нового тренера. Гусева тоже можно было рассматривать как кандидата. Что касается Карпина, то игра его "Ростова" всем нравилась. Думаю, клуб усилится и будет ставить максимальные задачи.

    Сможет ли Карпин привести "Динамо" к чемпионству? В первый же сезон будет тяжело это сделать. Тем более, мы понимаем, какие амбиции будут у "Зенита". Но если Карпин привнесет в "Динамо" стабильность, то возможно все», — приводит слова Семшова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что по ходу сезона в «Динамо» вместо Марцела Лички исполняющим обязанности наставника стал Ролан Гусев.

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