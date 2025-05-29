Семшов: «Динамо» усилится и будет ставить максимальные задачи

Бывший полузащитникоценил возможное назначениена пост наставника команды.

«Руководители изначально говорили, что будут искать нового тренера. Гусева тоже можно было рассматривать как кандидата. Что касается Карпина, то игра его "Ростова" всем нравилась. Думаю, клуб усилится и будет ставить максимальные задачи.

Сможет ли Карпин привести "Динамо" к чемпионству? В первый же сезон будет тяжело это сделать. Тем более, мы понимаем, какие амбиции будут у "Зенита". Но если Карпин привнесет в "Динамо" стабильность, то возможно все», — приводит слова Семшова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по ходу сезона в «Динамо» вместо Марцела Лички исполняющим обязанности наставника стал Ролан Гусев.