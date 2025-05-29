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    Мартинес: Мы должны держать ухо востро против «ПСЖ»

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    Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    «ПСЖ — сильная, компактная команда, которая хорошо атакует и обороняется, так что мы должны держать ухо востро. Многие футболисты, начиная с игроков средней линии, очень опасны и играют ключевую роль. Мы знаем многих из них, они играли в Италии. Надо как следует изучить их сильные и слабые стороны, которыми мы можем воспользоваться, чтобы этот финал стал для нас счастливым.

    В первую очередь надо получить удовольствие от этого матча, потому что турнир был трудным. Мы дважды выходили в финал за последние три года, так что мы этот матч заслужили. Мы приложили немало усилий, но не возвышаем себя и хотим расти дальше», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

    Встреча состоится уже в субботу, 31 мая, в Мюнхене.

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