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    Джеймс: Это прекрасное чувство

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    Капитан «Челси» Рис Джеймс поделился впечатлениями от победы своей команды в финале Лиги конференций над «Бетисом» (4:1).

    Рис Джеймс
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    Рис Джеймс

    «Это прекрасное чувство. По ходу игры мы втянулись и, к счастью, забили четыре гола во втором тайме. Попав в этот турнир, мы должны были выиграть его. В следующем сезоне мы будем играть в Лиге чемпионов.

    Невыход в старте? Конечно, неприятно осознавать, что ты не выходишь в стартовом составе на финал. Я хочу играть в каждом матче, но это было решение тренера. Как только он принял решение, я должен был принять его и быть готовым выйти на поле, когда в этом возникнет необходимость.

    Что сказал команде в перерыве? Мне казалось, что в первом тайме мы играли не очень хорошо. Поначалу игра складывалась не в нашу пользу, и, похоже, это давило на нас. Во втором тайме нам нужна была реакция, и мы ее продемонстрировали», — приводит слова Джеймса BBC.

    «Челси» стал первым клубом в Европе, который выиграл все пять европейских турниров — Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Суперкубок Европы и существовавший до 1999-го года Кубок обладателей кубков.

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