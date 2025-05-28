1-й таймСочи — Пари ННОнлайн
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    Ташуев: Надеюсь, мой уход поможет «Ахмату»

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о своем уходе из команды после матча с «Уралом» (1:2).

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Два разных тайма. Первый начали играть правильно, оказывали давление. Забили гол, но был офсайд. Играли по стратегии двух матчей, но после перерыва потеряли концентрацию, стали допускать ошибки. Говоришь команде "Надо также продолжать, нужна концентрация", но почему‑то на второй тайм не вышли. Стандарт, стандарт и ошибка. Во второй части чемпионата потеряли ключевых игроков — Гандри и Уткина. Впереди у "Ахмата" второй матч. Я взял команду на 16‑м месте, сумел поднять ее, качественно провели весну, но результат такой.

    Сейчас надо встряхнуть команду, потому что нервозность достаточно высокая. Сегодня я улечу домой, и команда будет без меня готовиться ко второму матчу. Понимаю, что в сегодняшнем матче вина моя есть, надо отвечать за результат. Надеюсь, мой уход поможет им. Ответный матч без меня, принял решение уйти в раздевалке. Я буду искать себе фундаментальный проект, который не будет бороться за выживание. Это морально тяжело, не моя стратегия», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

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    Ответный матч в Грозном пройдет уже 31 мая.

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