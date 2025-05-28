Салах: Я счастлив в Ливерпуле

Форвард «Ливерпуля»ответил на вопрос по поводу завершения карьеры. Нападающий сказал, что ему комфортно в нынешнем клубе.

«Я перестану играть тогда, когда захочу. Если вы спросите мое мнение, то я думаю, что смогу играть до 39 или 40 лет, но если бы я почувствовал, что хочу остановиться раньше, я бы ушел. Я многого добился.

Мой контракт с "Ливерпулем" истек, и я бы отправился в Саудовскую Аравию, но мы завершили сделку с "Ливерпулем".

Я не знаю, что произойдет, но я счастлив здесь, в Ливерпуле, и я останусь здесь на следующие два года. А потом посмотрим, что буду делать дальше» — заявил Салах в интервью ON Sports.