Салах: Я счастлив в Ливерпуле

Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
«Я перестану играть тогда, когда захочу. Если вы спросите мое мнение, то я думаю, что смогу играть до 39 или 40 лет, но если бы я почувствовал, что хочу остановиться раньше, я бы ушел. Я многого добился.
Мой контракт с "Ливерпулем" истек, и я бы отправился в Саудовскую Аравию, но мы завершили сделку с "Ливерпулем".
Я не знаю, что произойдет, но я счастлив здесь, в Ливерпуле, и я останусь здесь на следующие два года. А потом посмотрим, что буду делать дальше» — заявил Салах в интервью ON Sports.