Орлов считает, что игроки «Динамо» обиделись на Личку

Известный комментаторназвал причину, которая стоила работыв московском

«Личка качественно работал в "Динамо", но один момент меня очень смутил. После игры в "Оренбурге" он воскликнул: "А вы видели во втором тайме 'Динамо'?" Это же был удар по своей команде, по своим игрокам! Серьезный педагогический просчет тренера. После этого с футболистами "Динамо" что-то стало происходить. Я думаю, они обиделись. Это очень серьезное дело. Посмотрите, как те же игроки побежали у Гусева.

И сразу три матча выиграли. Только в Краснодаре их хватило минут на 30, а во втором тайме хозяева доминировали. Ребята там хорошие, и поддержка серьезная. Но история "Динамо" лишний раз показывает, как важно тренеру увлечь игроков своими идеями, пониманием футбола и в том числе своим поведением. Тем более когда собраны футболисты из разных стран», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» заняло 5-е место в РПЛ, набрав 56 очков за 30 туров.