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    Мареска рассказал о трудном пути «Челси» к финалу Лиги конференций

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    Наставник «Челси» Энцо Мареска поделился мыслями о сложностях, с которыми команда столкнулась на пути к финалу Лиги конференций.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    28 мая в решающем матче лондонцы сыграют против испанского «Бетиса». Начало встречи — в 22:00 мск.

    Вспоминая путь к финалу, Мареска подчеркнул важность выездных матчей с «Копенгагеном» и «Легией».

    «Игры на их стадионах — настоящее испытание. В прошлом сезоне там уступали сильнейшие клубы Европы. Атмосфера была накалённой до предела, и именно эти встречи стали ключевыми моментами для нас».

    По словам итальянского специалиста, подобные поединки требуют полной самоотдачи.

    «В таких матчах нельзя действовать вполсилы. Даже 90% усилий недостаточно — нужно быть максимально сконцентрированными и учитывать каждую деталь», — цитирует Мареску официальный сайт УЕФА.

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