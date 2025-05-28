Мареска рассказал о трудном пути «Челси» к финалу Лиги конференций

Энцо Мареска Фото: globallookpress.com
28 мая в решающем матче лондонцы сыграют против испанского «Бетиса». Начало встречи — в 22:00 мск.
Вспоминая путь к финалу, Мареска подчеркнул важность выездных матчей с «Копенгагеном» и «Легией».
«Игры на их стадионах — настоящее испытание. В прошлом сезоне там уступали сильнейшие клубы Европы. Атмосфера была накалённой до предела, и именно эти встречи стали ключевыми моментами для нас».
По словам итальянского специалиста, подобные поединки требуют полной самоотдачи.
«В таких матчах нельзя действовать вполсилы. Даже 90% усилий недостаточно — нужно быть максимально сконцентрированными и учитывать каждую деталь», — цитирует Мареску официальный сайт УЕФА.