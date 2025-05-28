«Балтика» подпишет сербского хавбека

Калининградскаяблизка к трансферу полузащитника «Партизана»

«Сербский "Партизан" и "Балтика" почти договорились по трансферу Ковача. Клубы улаживают некоторые нюансы. Стефан хорошо провел прошедший сезон в Сербии, многие европейские клубы хотели его заполучить. Мы очень быстро договорились с "Балтикой", они предоставили нам нужные гарантии, Стефан этим доволен. Переезд из "Партизана" в "Балтику" — это шаг вперед.

В РПЛ играет еще один наш клиент — Мирослав Богосавац, выступающий за грозненский "Ахмат". Нам очень нравится отношение к сербским футболистам в России», — сказали «Матч ТВ» в агентстве Family Football, которое ведет дела 26-летнего Ковача.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл в «Партизане» 37 матчей, забил в них 6 мячей и сделал 4 ассиста. «Балтика» вернулась в РПЛ, выиграв чемпионат Первой лиги.