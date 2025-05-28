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    Быстров: Галицкий спорил, что «Краснодару» чемпионство не дадут

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    Экс-футболист Владимир Быстров отметил, что президент «Краснодара» спорил с ним о чемпионстве «быков».

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    Чемпионом России по итогам сезона-2024/25 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», топ-3 замкнул московский ЦСКА.

    «Галицкий со мной два-три года по телефону спорил, что им чемпионство не дадут. Я ему говорю — всё от вас зависит. Играйте спокойно и всё. Раньше, когда я играл, был тоже хороший состав, "Краснодар" был крепкой рукой, а сейчас это кулак, и в этом заслуга Галицкого. Он постоянно гнул свою линию.

    Помню, когда мы проиграли первый тайм "Кубани", он сломал стол у нас на глазах. Влетел ногой в него и крушил. В итоге мы выиграли этот матч», — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала «О, Родной футбол!»

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