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    Осинькин — о работе в «Крыльях Советов»: Это пик моей спортивной карьеры

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    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал свой уход из самарского клуба.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Самарская земля — это место, где я уже много времени провел, из моей сознательной жизни 13 лет. Это пик моей спортивной карьеры. Конечно, это не забудется никогда. Вот эти пять лет — это уже определенный венец, то, к чему я как тренер шел всю жизнь.

    Смог реализовать свои планы, потому что клуб дал мне эту возможность, болельщики всегда были с нами и помогали в трудные моменты. Мы всегда не изменяли своему стилю, были верны своим принципам. Для меня это пять самых важных лет в моей спортивной биографии», — сказал Осинькин на видео, опубликованном в Telegram‑канале «Крыльев Советов».

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    • Сегодня, 27-го мая пресс-служба самарского клуба объявила об уходе специалиста. По итогам сезона РПЛ 2024/2025 «Крылья Советов» заняли 10-е место в таблице с 31-м очком в активе.

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