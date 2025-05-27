Мартынович: Без Галицкого не было бы ничего

Бывший капитанАлександр Мартынович поделился мнением по поводу вклада владельца клуба Сергея Галицкого в победу клуба.

«У кого ни спроси, основная заслуга в чемпионстве "Краснодара" — Галицкий. Он сделал этот клуб и поставил так, чтобы команда непременно когда-то пришла к этому. Было видно, что все ребята все понимают и отдают большую дань Сергею Николаевичу. Без него не было бы ничего», — приводит слова Мартыновича «Чемпионат».

«Краснодар» по итогам сезона-2024/2025 впервые в своей истории стал чемпионом России. Команда Мурада Мусаева набрала за 30 туров 67 очков, обогнав «Зенит» (66) на 1 балл.

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