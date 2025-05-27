Мартынович рассказал, что нужно для гегемонии в РПЛ «Краснодару»

Бывший капитанАлександр Мартынович поделился мнением по поводу возможного развития гегемонии клуба в РПЛ.

«Что касается слов Олусегуна по поводу эры "Краснодара", команде в следующем сезоне будет намного сложнее. Завоевать чемпионство — одно, но гораздо сложнее закрепить этот успех. В любом случае придется больше работать. Нужно усиливаться на трансферном рынке, чтобы была гегемония "Краснодара". По новостям, которые возникают, работа по новичкам ведется. Основная задача "Краснодара" — бороться каждый год за самые высокие места», — приводит слова Мартыновича «Чемпионат».

«Краснодар» по итогам сезона-2024/2025 впервые в своей истории стал чемпионом России. Команда Мурада Мусаева набрала за 30 туров 67 очков, обогнав «Зенит» (66) на 1 балл.

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