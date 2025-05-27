Бышовец: Осинькин оставил наследие, чтобы команду можно было воскресить

Российский тренервысказался об уходес поста главного тренера

«Работа Осинькина в "Крыльях" оставила очень хорошее впечатление — это качество игроков с хорошим образованием. Команда демонстрировала футбол, который был привлекателен для болельщиков. Но он стал заложником обстоятельств, которые надо было очеловечить.

Осинькин находился в постоянном режиме потери игроков, которые уходили в другие команды, приходилось всё начинать с нуля. Игроков было практически невозможно удержать, но и компенсировать их уход — тоже.

Результат нового тренера в "Крыльях" будет зависеть от условий работы. Осинькин оставил наследие, чтобы команду можно было воскресить», — сказал Бышовец Чемпионату.

Напомним, что сегодня, 27-го мая пресс-служба «Крыльев Советов» объявила об уходе Осинькина с поста главного тренера. По итогам прошедшего сезона самарцы заняли 10-е место в таблице с 31-м очком в активе.