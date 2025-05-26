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    Паредес намекнул о желании и дальше играть за «Рому»

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    Хавбек итальянской «Ромы» Леандро Паредес сделал заявление после матча 38-го тура Серии А против «Торино» (2:0).

    Леандро Паредес
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    Леандро Паредес

    «Мы завершаем год победой! Это сложный сезон, странный, но мы стараемся достичь своей цели до конца! Спасибо всем, кто поддерживал нас на протяжении всего сезона. До встречи в следующем!» — написал аргентинский футболист в соцсети.

    В этом матче Паредес открыл счет на 18-й минуте ударом с пенальти. По ходу сезона аргентинский полузащитник несколько раз заявлял, что хочет вернуться в «Бока Хуниорс», где выступал с 2010 по 2015 год.

    Календарь и таблица Серии А

    Всего в этом сезоне 30-летний игрок провел за джаллоросси 33 матча, забил 4 мяча и слелал 3 ассиста. Контракт Паредеса с клубом до 2026 года, а рыночная цена составляет 5 млн евро. «Рома» по итогам сезона заняла 5-е место и будет играть в Лиге Европы.

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