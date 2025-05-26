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    Источник: Валерий Карпин станет главным тренером «Динамо» 10 июня

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    По информации футбольного агента Тимура Гурцской, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в ближайшее время возглавит московское «Динамо».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Гурцкая озвучил данную информацию в эфире шоу «Это футбол, брат!». Он отметил, что Карпин должен подписать контракт с московским «Динамо» 10 июня. Российский футбольный союз (РФС) дал согласие на совмещение должностей Карпина — он сможет одновременно работать и со сборной, и с клубом.

    В мае «Динамо» объявило об увольнении главного тренера Марцела Лички, а исполняющим обязанности наставника был назначен Ролан Гусев. Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин ранее сообщал, что вопрос с новым главным тренером будет решён после матча 30-го тура РПЛ.

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