Источник: Валерий Карпин станет главным тренером «Динамо» 10 июня

По информации футбольного агентаглавный тренер сборной России по футболув ближайшее время возглавит московское «Динамо».

Гурцкая озвучил данную информацию в эфире шоу «Это футбол, брат!». Он отметил, что Карпин должен подписать контракт с московским «Динамо» 10 июня. Российский футбольный союз (РФС) дал согласие на совмещение должностей Карпина — он сможет одновременно работать и со сборной, и с клубом.

В мае «Динамо» объявило об увольнении главного тренера Марцела Лички, а исполняющим обязанности наставника был назначен Ролан Гусев. Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин ранее сообщал, что вопрос с новым главным тренером будет решён после матча 30-го тура РПЛ.