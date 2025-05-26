ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая
    Все новости спорта

    Хаби Алонсо: Этот день останется в моей памяти навсегда

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Бундеслига Футбол Германии Байер
    26 мая в Мадриде состоялась официальная презентация нового главного тренера «Реала»Хаби Алонсо. Наставник, ранее возглавлявший леверкузенский «Байер», вернулся в клуб, где провёл значительную часть своей футбольной карьеры, и не скрывал эмоций по этому поводу.

    Хаби Алонсо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хаби Алонсо

    «Этот момент — особенный для меня, он останется со мной на всю жизнь. Я снова дома. Связь с этим городом и клубом не прерывалась никогда, и сегодня, когда я вошёл в Вальдебебас, она обрела новую силу.

    Чувствуется мощная энергетика, и я уверен, что болельщики ждут нашу новую главу с надеждой. Мы способны на многое. Я верю, что вместе добьёмся большого», — приводит слова тренера Madrid Universal.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Перед назначением в «Реал» Алонсо успешно работал в Германии, где с октября 2022 года возглавлял леверкузенский «Байер».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Роналду легко переиграет «Аль-Фатех»
  • «Аль-Фатех» — «Аль-Наср». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Кто одержит победу в игре равных теннисисток?
  • Картал — Андреева. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Хачанов разочарует на старте Ролан Гаррос?
  • Хачанов — Вукич. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.65
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Хачанов — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Курессааре — Флора
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Харрис
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Насаф — Андижан
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Мюллер — Меншик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Монфис — Дельен
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры