Хаби Алонсо: Этот день останется в моей памяти навсегда

26 мая в Мадриде состоялась официальная презентация нового главного тренера. Наставник, ранее возглавлявший леверкузенский, вернулся в клуб, где провёл значительную часть своей футбольной карьеры, и не скрывал эмоций по этому поводу.

«Этот момент — особенный для меня, он останется со мной на всю жизнь. Я снова дома. Связь с этим городом и клубом не прерывалась никогда, и сегодня, когда я вошёл в Вальдебебас, она обрела новую силу.

Чувствуется мощная энергетика, и я уверен, что болельщики ждут нашу новую главу с надеждой. Мы способны на многое. Я верю, что вместе добьёмся большого», — приводит слова тренера Madrid Universal.

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Перед назначением в «Реал» Алонсо успешно работал в Германии, где с октября 2022 года возглавлял леверкузенский «Байер».